Россиян выбивают с позиций. Сырский подтвердил продвижение ВСУ на флангах Бахмута
Силы обороны Украины продвигаются вперед на Бахмутском направлении.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.
— На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия, враг выбивается с позиций на флангах города Бахмут, а Украина возвращает под контроль свои территории, — говорится в сообщении.
Он также показал фото восхода солнца над Бахмутом от аэроразведчика Сведенной тактической группы Адам.
Ранее в британской разведке сообщили, что Силы обороны Украины активизировали атаки в районе Бахмута Донецкой области и достигли прогресса как на северном, так и на южном флангах города.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко