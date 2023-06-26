Россиян выбивают с позиций. Сырский подтвердил продвижение ВСУ на флангах Бахмута

Силы обороны Украины продвигаются вперед на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

— На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия, враг выбивается с позиций на флангах города Бахмут, а Украина возвращает под контроль свои территории, — говорится в сообщении.

Он также показал фото восхода солнца над Бахмутом от аэроразведчика Сведенной тактической группы Адам.



Ранее в британской разведке сообщили, что Силы обороны Украины активизировали атаки в районе Бахмута Донецкой области и достигли прогресса как на северном, так и на южном флангах города.

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