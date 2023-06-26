Росіян вибивають з позицій. Сирський підтвердив просування ЗСУ на флангах Бахмута
Сили оборони України просуваються вперед на Бахмутському напрямку.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.
– На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують штурмові дії, ворог вибивається з позицій на флангах міста Бахмут, а Україна повертає під контроль свої території, – йдеться у повідомленні.
Він також показав фото сходу сонця над Бахмутом від аеророзвідника Зведеної Тактичної Групи Адам.
Раніше у британській розвідці повідомили, що Сили оборони України активізували атаки в районі Бахмута Донецької області та досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста.
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