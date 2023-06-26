На двух флангах в Бахмуте ВСУ достигли прогресса — разведка Британии

Силы обороны Украины активизировали атаки в районе Бахмута Донецкой области в рамках широкого контрнаступления, сообщает разведка Минобороны Великобритании в утренней сводке 26 июня.

— В ходе многобригадной операции украинские войска достигли прогресса как на северном, так и на южном флангах города, — говорится в сообщении.

Там отмечают, что пока почти нет подтверждения того, “что Россия имеет какие-то значительные оперативные резервы сухопутных войск, которые можно было бы использовать для усиления противодействия многочисленным угрозам, с которыми она сейчас сталкивается в отдаленных друг от друга секторах”.

В разведке напомнили, что от Бахмута до восточного берега реки Днепр более 200 км, и это усложняет ситуацию для российских войск.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 June 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/KaElmA4XrT ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0GzUXS0JnC — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 26, 2023

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что ВСУ разгромили подразделения 57 мотострелковой бригады (5 общевойсковая армия, Восточный военный округ РФ) в районе Бахмута и уничтожили российский плацдарм в неустановленном районе на западном берегу Северского Донца, пролегающий к юго-западу от Бахмута между Майорском и Курдюмовкой.

Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

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