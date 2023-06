На двух флангах в Бахмуте ВСУ достигли прогресса — разведка Британии

Силы обороны Украины активизировали атаки в районе Бахмута Донецкой области в рамках широкого контрнаступления, сообщает разведка Минобороны Великобритании в утренней сводке 26 июня.

Там отмечают, что пока почти нет подтверждения того, “что Россия имеет какие-то значительные оперативные резервы сухопутных войск, которые можно было бы использовать для усиления противодействия многочисленным угрозам, с которыми она сейчас сталкивается в отдаленных друг от друга секторах”.

В разведке напомнили, что от Бахмута до восточного берега реки Днепр более 200 км, и это усложняет ситуацию для российских войск.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 June 2023.

