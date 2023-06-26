Селфи с президентом и подписанный флаг: Зеленский посетил Донбасс и наградил бойцов под Бахмутом
Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск Хортица, которые отличились в тяжелых боях на Бахмутском направлении.
Глава нашего государства также пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды.
— Уважаемые наши герои, имею честь сегодня быть здесь и прежде всего поблагодарить вас за защиту нашего государства, суверенитета, наших семей, детей, нашей родной Украины. Хочу вас поблагодарить, наградить всех вас и пожать руку с большой благодарностью вам, вашим семьям, вашим родителям за то, что вы у нас такие есть, – сказал он.
Кроме того, Зеленский заслушал доклад об оперативной обстановке на Бахмутском направлении и перспективах ее развития от командующего ОСУВ Хортица генерал-полковника Александра Сырского.
Также глава нашего государства показал видео со своей поездки.
— Дороги Донбасса, заправка, общение с нашими воинами. Спасибо за все, что вы делаете для Украины! Спасибо за защиту! Желаю каждому здоровья и боевой удачи! – написал он.
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