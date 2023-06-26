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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом

Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом
Фото: Офіс президента

Під час робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку.

Глава нашої держави також поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.

– Шановні наші герої, маю честь сьогодні бути тут і насамперед подякувати вам за захист нашої держави, суверенітету, наших сімей, дітей, нашої рідної України. Хочу вам подякувати, нагородити всіх вас і потиснути руку з великою вдячністю вам, вашим сім’ям, вашим батькам за те, що ви в нас такі є, – сказав він.

Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом
Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом
Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом
Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом
Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом
Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом
Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом
Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом
Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом
Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом
Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом
Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом
Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом
Селфі з президентом та підписаний прапор: Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців під Бахмутом

Крім того, Зеленський заслухав доповідь про оперативну обстановку на Бахмутському напрямку та перспективи її розвитку від командувача ОСУВ Хортиця генерал-полковника Олександра Сирського.

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Також глава нашої держави показав відео зі своєї поїздки.

– Дороги Донеччини, заправка, спілкування з нашими воїнами. Дякую за все, що ви робите для України! Дякую за захист! Бажаю кожному здоровʼя та бойової удачі! – написав він.

Джерело: Офіс президента
Бахмут, Війна в Україні, Володимир Зеленський
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