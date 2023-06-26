Уплатила РФ налоги за продажу квартиры в Крыму: ГБР провело обыски у чиновницы налоговой

Государственное бюро расследований провело обыски у руководительницы одного из областных подразделений Государственной налоговой службы.

Следственные действия прошли по факту приобретения элитной недвижимости в Киеве, стоимость которой не соответствует ее доходам, и уплаты налогов в РФ.

По данным следствия, мать чиновницы в этом году приобрела право собственности на квартиру и два паркоместа в Киеве – в одном из элитных жилых комплексов. Рыночная стоимость этого имущества, по предварительным подсчетам, составляет 12 млн грн.

Это существенно больше официальных доходов чиновницы и ее матери.

Покупку элитной недвижимости в столице не могли бы перекрыть даже деньги, полученные за продажу чиновницей квартиры и двух земельных участков в оккупированном Крыму. Эту операцию женщина провела через знакомую.

За продажу крымской недвижимости сотрудница налоговой получила миллионы рублей. Эти средства поступили на счет ее мужа в российском банке, который находится под санкциями Украины и Евросоюза.

Кроме того, чиновница уплатила в бюджет РФ налоги за реализацию этого имущества.

В ГБР не уточняют имени женщины и о каком региональном управлении налоговой идет речь. В сообщении отмечается, что это регион, граничащий с Киевской областью.

Некоторые СМИ, в частности, Суспильное и Украинская правда, утверждают, что работники ГБР могли прийти с обысками к начальнице Главного управления налоговой в Черниговской области Людмиле Слотюк.

В апреле ГБР разоблачила в Одесской и Винницкой областях масштабную схему по продаже нелегальных сигарет, которая действовала под прикрытием руководителей налоговой областного уровня.

Источник : ГБР

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