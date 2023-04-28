Налоговики в Виннице и Одессе крышевали схему по продаже нелегальных сигарет — ГБР

В Одесской и Винницкой областях сотрудники ГБР при содействии Государственной налоговой службы разоблачили масштабную схему по продаже нелегальных сигарет, которая действовала под прикрытием руководителей налоговой областного уровня.

Незаконный бизнес работал со второй половины 2022 года, руководили преступной схемой организаторы из Одессы.

Только в Винницкой области функционировало 27 точек по продаже контрафакта с фальшивой пометкой duty free. Выручка только в одном регионе достигала десятков миллионов гривен ежемесячно.

Правоохранители провели около полусотни обысков в точках сбыта подакцизных товаров, в офисах организаторов, по месту жительства злоумышленников, а также в Главном управлении ГНС в Винницкой области.

Здесь изъято более 100 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 5 млн грн, почти 1,5 млн грн наличными, документацию, подтверждающую некачественные проверки табачных точек, черную бухгалтерию, средства связи и носители информации.

Объявлено подозрение “руководителю” продажи контрафакта в Винницкой области в незаконном приобретении, хранении, сбыте и транспортировке с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенным по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 УК Украины).

Далее будет решаться вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364).

Налоговикам в нескольких областях грозит до 6 лет лишения свободы.

Источник : ГБР

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