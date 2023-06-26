Сплатила РФ податки за продаж квартири в Криму: ДБР провело обшуки в чиновниці податкової
Державне бюро розслідувань провело обшуки в керівниці одного з обласних підрозділів Державної податкової служби.
Слідчі дії відбулися за фактом придбання елітної нерухомості в Києві, вартість якої не відповідає її доходам, та сплати податків до РФ.
За даними слідства, матір чиновниці цього року набула право власності на квартиру та два паркомісця в Києві – в одному з елітних житлових комплексів. Ринкова вартість цього майна, за попередніми підрахунками, становить 12 млн грн.
Це суттєво більше за офіційні доходи чиновниці та її матері.
Купівлю елітної нерухомості в столиці не могли б перекрити навіть гроші, отримані за продаж чиновницею квартири та двох земельних ділянок в окупованому Криму. Цю операцію жінка здійснила через знайому.
За продаж кримської нерухомості податківиця отримала мільйони рублів. Ці кошти надійшли на рахунок її чоловіка у російському банку, який перебуває під санкціями України та Євросоюзу.
Крім того, чиновниця сплатила до бюджету РФ податки за реалізацію цього майна.
У ДБР не уточнюють імені жінки та про яке регіональне управління податкової йдеться. У повідомленні зазначається, що це регіон, який межує з Київською областю.
Деякі ЗМІ, зокрема Суспільне та Українська правда, твердять, що працівники ДБР могли прийти з обшуками до начальниці Головного управління податкової в Чернігівській області Людмили Слотюк.
У квітні ДБР викрила в Одеській та Вінницькій областях масштабну схему з продажу нелегальних цигарок, яка діяла під прикриттям керівників податкової обласного рівня.
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