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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Угорщина знову заблокувала €500 млн військової допомоги ЄС для України – ЗМІ

Угорщина
Фото: Unsplash

Уряд Угорщини знову заблокував виділення €500 млн військової допомоги для України від Європейського фонду миру (ЄФМ) ЄС.

Про це повідомляє агентство Reuters.

– У понеділок Угорщина заявила, що не зніме блокування на транш у розмірі €500 млн з фонду, поки Київ не виключить угорський банк OTP (OTPB.BU) зі списку компаній, які він вважає “міжнародними спонсорами” війни Росії в Україні, – йдеться у матеріалі.

Угорщина назвала включення банку до списку “скандальним”.

Міністр закордонних справ Петер Сіярто, виступаючи в Люксембурзі, заявив, що Будапешт готовий змінити свою думку, якщо Україна відмовиться від чорного списку.

Нагадаємо, що у травні НАЗК внесло угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

OTP Bank входить до числа 50 найбільших банків Росії, він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений майже у 2 тис. населених пунктів країни-агресора.

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Європейський Союз, Війна в Україні, Угорщина
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Юлія Захарченко
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