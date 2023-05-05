НАПК внесло венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны

Венгерский OTP Bank, который продолжает работать в РФ, и при этом дочерний банк в Украине попал в список международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

В НАПК уточняют, что OTP Bank входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений относится к лидерам рынка. Он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен почти в 2 тысячах населенных пунктах России.

Как отмечается, банк создает льготные условия для российских военных.

— Россияне, призванные на военную службу по мобилизации или по контракту, а также их семьи могут подать заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам. При этом, банки ссылаются на закон РФ от 7 октября 2022 года №377-ФЗ, фактически признавая так называемые Донецкую и Луганскую “народные республики”, — говорится в сообщении.

Таким образом, продолжая финансовые операции российского подразделения, OTP Group четко демонстрирует поддержку и спонсирование терроризма, отметили в НАПК.

OTP Bank является уже 24-й компанией, которую НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны.

Источник: НАПК

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