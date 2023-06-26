Убийство Екатерины Гандзюк. Мангер и Левин получили по 10 лет тюрьмы

В понедельник, 26 июня, Днепровский районный суд Киева огласил приговор по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Владислава Мангера признали виновным в заказе нападения, а Алексея Левина — в организации. Оба получили по 10 лет лишения свободы.

Кроме того, они должны выплатить потерпевшим по 5 млн грн морального ущерба.

Прокуроры в суде доказали, что в начале июля 2018 года в то время глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, на почве личной неприязни, решил организовать нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк. К непосредственной организации преступления он привлек помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина.

Тот, в свою очередь, встретился с будущим координатором нападения Сергеем Торбиным и предложил за денежное вознаграждение привлечь исполнителей и пособников совершения преступления.

Убийство Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года около 8:45 Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома.

В начале августа 2018 года помощник депутата Херсонского облсовета, действуя с ведома и по поручению главы облсовета, во время личной встречи оплатил Торбину обещанные для соучастников 4500 долларов, еще 500 долларов предоставили ранее в качестве “задатка”.

4 ноября 2018 года Екатерина умерла. 40% ее тела было поражено химическими ожогами.

В июне 2019 года суд признал виновными и назначил наказание членам группы нападавших: Торбину — 6,5 лет лишения свободы, Грабчуку — 6, Васяновичу и Вишневскому — по 4, Горбунову — 3 года лишения свободы. В октябре 2020 года суд вынес приговор Игорю Павловскому, который обвинялся в заранее не обещанном сокрытии преступления, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком — 1 год.

Источник : Офис генпрокурора

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