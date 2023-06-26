Вбивство Катерини Гандзюк. Мангер та Левін отримали по 10 років в’язниці

У понеділок, 26 червня, Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу, а Олексія Левіна – в організації. Обидва отримали по 10 років позбавлення волі.

Окрім того, вони мають виплатити потерпілим по 5 млн грн моральної шкоди.

Прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради Владислав Мангер, на ґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна.

Той, своєю чергою, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину.

Вбивство Катерини Гандзюк

31 липня 2018 року близько 8:45 Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку.

На початку серпня 2018 року помічник депутата Херсонської облради, діючи з відома та за дорученням голови облради, під час особистої зустрічі сплатив Торбіну обіцяні для співучасників 4500 доларів, ще 500 доларів надали раніше як “завдаток”.

4 листопада 2018 року Катерина померла. 40% її тіла було уражено хімічними опіками.

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну – 6,5 років позбавлення волі, Грабчуку – 6, Васяновичу та Вишневському – по 4, Горбунову – 3 роки позбавлення волі. У жовтні 2020 року суд виніс вирок Ігорю Павловському, якого обвинувачували в заздалегідь не обіцяному приховуванні злочину, призначивши йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з іспитовим терміном – 1 рік.

Джерело : Офіс генпрокурора

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