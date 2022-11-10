В честь Екатерины Гандзюк и Пантелеймона Кулиша: в Киеве переименовали еще 11 улиц
В четверг, 10 ноября, депутаты Киевского городского совета переименовали еще 11 улиц в столице. Их названия были связаны со страной-агрессором РФ и советским прошлым нашей страны.
Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, в городе продолжается процесс дерусификации, и он особенно важен во время варварской полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.
Сегодня были переименованы:
- улица Беломорская – в улицу Екатерины Гандзюк (Деснянский район);
- улица Магнитогорская – в улицу Якова Гниздовского (Деснянский район);
- улицу Ломоносова – в улицу Юлии Здановской (Голосеевский район);
- улицу Северо-Сырецкую – в улицу Виктора Некрасова (Подольский район);
- бульвар Труда – в бульвар Ивана Котляревского (Днепровский район);
- улицу Генерала Карбышева – в улицу Ирины Бекешкиной (Днепровский район);
- улицу Челябинскую – в улицу Пантелеймона Кулиша (Днепровский район);
- улицу Николая Гастелло – в улицу Бусовогорскую (Печерский район);
- улицу Мамина-Сибиряка – в улицу Вечевую (Соломенский район);
- улицу Вали Котика – в улицу Венскую (Святошинский район);
- улицу Ижевскую – в улицу Ижкарскую (Дарницкий район).
Кличко уточнил, что в Киеве уже переименовали 204 городских объекта.
Новые названия выбирали киевляне во время рейтингового голосования, на которое было вынесено 296 объектов, отобранных экспертной комиссией. Жители столицы могли проголосовать за новые названия в приложении Киев Цифровой. На рассмотрение Киевсовета поступили названия, получившие наибольшую поддержку киевлян.
Еще в мае Киевсовет переименовал арку Дружбы народов в центре столицы в арку Свободы украинского народа.
В конце августа было переименовано 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с РФ и советским прошлым.
В начале сентября в Киеве появилась улица имени погибшего активиста и защитника Романа Ратушного. А улицу Московскую переименовали в улицу Князей Острожских. В общем, новые названия тогда получили 40 улиц.
В конце октября Киевсовет переименовал более 40 улиц, переулков и площадей. В частности, появилась площадь Чернобаевская и переулок Скрябина.
Источник: Telegram-канал Виталия Кличко