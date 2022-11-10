Ноябрь, 10 в 15:28

В четверг, 10 ноября, депутаты Киевского городского совета переименовали еще 11 улиц в столице. Их названия были связаны со страной-агрессором РФ и советским прошлым нашей страны.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, в городе продолжается процесс дерусификации, и он особенно важен во время варварской полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

Сегодня были переименованы:

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улица Беломорская – в улицу Екатерины Гандзюк (Деснянский район);

улица Магнитогорская – в улицу Якова Гниздовского (Деснянский район);

улицу Ломоносова – в улицу Юлии Здановской (Голосеевский район);

улицу Северо-Сырецкую – в улицу Виктора Некрасова (Подольский район);

бульвар Труда – в бульвар Ивана Котляревского (Днепровский район);

улицу Генерала Карбышева – в улицу Ирины Бекешкиной (Днепровский район);

улицу Челябинскую – в улицу Пантелеймона Кулиша (Днепровский район);

улицу Николая Гастелло – в улицу Бусовогорскую (Печерский район);

улицу Мамина-Сибиряка – в улицу Вечевую (Соломенский район);

улицу Вали Котика – в улицу Венскую (Святошинский район);

улицу Ижевскую – в улицу Ижкарскую (Дарницкий район).

Кличко уточнил, что в Киеве уже переименовали 204 городских объекта.

Новые названия выбирали киевляне во время рейтингового голосования, на которое было вынесено 296 объектов, отобранных экспертной комиссией. Жители столицы могли проголосовать за новые названия в приложении Киев Цифровой. На рассмотрение Киевсовета поступили названия, получившие наибольшую поддержку киевлян.

Еще в мае Киевсовет переименовал арку Дружбы народов в центре столицы в арку Свободы украинского народа.

В конце августа было переименовано 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с РФ и советским прошлым.

В начале сентября в Киеве появилась улица имени погибшего активиста и защитника Романа Ратушного. А улицу Московскую переименовали в улицу Князей Острожских. В общем, новые названия тогда получили 40 улиц.

В конце октября Киевсовет переименовал более 40 улиц, переулков и площадей. В частности, появилась площадь Чернобаевская и переулок Скрябина.

Источник: Telegram-канал Виталия Кличко