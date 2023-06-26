ЗСУ завдали 6 авіаударів по позиціях РФ та уразили 10 артпідрозділів ворога – Генштаб

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу російських військ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 10 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

На Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області; Спірного та Роздолівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку підрозділи Cил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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