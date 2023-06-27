Предельные цены на электроэнергию для бизнеса вырастут на 80% — что известно

С 30 июня в Украине начнут действовать новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Проект, который рассматривает комиссия, предусматривает установление новых предельных цен для рынка “на сутки вперед” и внутрисуточного рынка на таком уровне:

Верхние предельные цены:

с 23:00 до 07:00 — 3 000 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 19:00 — 5 600 грн/МВт-ч;

с 19:00 до 23:00 — 7 200 грн/МВт-ч;

Нижние предельные цены:

в течение суток — 10 грн/МВт-ч.

Для балансирующего рынка максимальная предельная цена составит 125% от цены рынка “на сутки вперед”, минимальная — 0,01 грн за МВт-ч.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году верхние прайс-кэпы на электроэнергию были установлены на уровне 2 000 грн и 4 000 грн за МВт-ч для часов минимальной (23:00 — 07:00) и максимальной (07:00 — 23:00) нагрузки.

Это означает, что с 30 июня они увеличиваются на 40-80% в зависимости от времени суток.

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