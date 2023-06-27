Граничні ціни на електроенергію для бізнесу виростуть на 80% – що відомо

З 30 червня в Україні почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Проєкт, який розглядає комісія, передбачає встановлення нових граничних цін для ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку на такому рівні:

Верхні граничні ціни:

з 23:00 до 07:00 – 3 тис. грн/МВт·год;

з 07:00 до 19:00 – 5 600 грн/МВт·год;

з 19:00 до 23:00 – 7 200 грн/МВт·год;

Нижні граничні ціни:

протягом доби – 10 грн/МВт·год.

Для ринку, що балансує, максимальна гранична ціна становитиме 125% від ціни ринку “на добу наперед”, мінімальна – 0,01 грн за МВт-год.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році верхні прайс-кепи на електроенергію були встановлені на рівні 2 тис. грн і 4 тис. грн за МВт-год для годин мінімального (23:00 – 07:00) та максимального (07:00 – 23:00) навантаження.

Це означає, що з 30 червня вони збільшуються на 40-80% залежно від часу доби.

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