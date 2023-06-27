Карта боевых действий на 27.06.2023 – ситуация на фронте

Украинские защитники дают отпор российским оккупантам, которые и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

В течение суток там произошло 38 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 27.06.2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.