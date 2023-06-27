Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 27.06.2023 – ситуация на фронте
Украинские защитники дают отпор российским оккупантам, которые и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
В течение суток там произошло 38 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 27.06.2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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