Освобождение Ровнополя и контрнаступление ВСУ: 489-й день войны

27 июня, 0:33

ВСУ продвигаются на всех направлениях, Украина укрепляет морскую пехоту — Зеленский

На всех направлениях украинские воины имели продвижение вперед — это счастливый день. Президент Владимир Зеленский, который посетил передовые позиции ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях, пожелал украинским военным побольше таких дней.

Об этом глава государства заявил в видеообращении. Он отметил, что Украина укрепляет морскую пехоту и все элементы Сил обороны — это обязательно.