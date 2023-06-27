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Юлия Захарченко, редактор ленты

Освобождение Ровнополя и контрнаступление ВСУ: 489-й день войны

Ключевые события
00:57
Президент наградил военных на южном направлении госнаградами
00:33
ВСУ продвигаются на всех направлениях, Украина укрепляет морскую пехоту — Зеленский
00:19
США не имеют отношения к событиям в России — Байден
00:17
Тела двух погибших в Бердянске подростков еще не передали родным — омбудсмен
Освобождение Ровнополя и контрнаступление ВСУ: 489-й день войны
27 июня, 0:57

Президент наградил военных на южном направлении госнаградами

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции на южном направлении, где поблагодарил и наградил украинских военных государственными наградами.

Война в Украине — день 489 — новости Украины во время войны онлайн

Фото: Офіс президента

Война в Украине — день 489 — новости Украины во время войны онлайн

Фото: Офіс президента

27 июня, 0:33

ВСУ продвигаются на всех направлениях, Украина укрепляет морскую пехоту — Зеленский

На всех направлениях украинские воины имели продвижение вперед — это счастливый день. Президент Владимир Зеленский, который посетил передовые позиции ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях, пожелал украинским военным побольше таких дней.

Об этом глава государства заявил в видеообращении. Он отметил, что Украина укрепляет морскую пехоту и все элементы Сил обороны — это обязательно.

27 июня, 0:19

США не имеют отношения к событиям в России — Байден

Президент США Джо Байден заявил, что еще слишком рано делать окончательные выводы относительно последствий событий, которые произошли в эти выходные на территории России, но пообещал поддерживать тесную координацию с союзниками и партнерами.

— Мы собираемся продолжать оценивать последствия событий этих выходных для России и Украины, но еще слишком рано делать окончательный вывод относительно того, куда это ведет, — сказал Байден во время выступления в Белом доме.

Байден сказал, что важно, чтобы США оставались тесно связанными с союзниками и партнерами, продолжая следить за ситуацией. Он считает, что союзникам и партнерами необходимо оставаться полностью скоординированными несмотря на то, что произойдет в дальнейшем.

27 июня, 0:17

Тела двух погибших в Бердянске подростков еще не передали родным — омбудсмен

Тела 16-летних патриотов Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, погибших в Бердянске, еще не вернули родным. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Нет, тела не передали (родным — Ред.). Я по тому каналу коммуникации, который у меня есть на Москалькову, официально обратился, чтобы она сделала все, чтобы тела ребят вернули родственникам, — сказал он.

Война в Украине
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Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
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