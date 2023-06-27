Освобождение Ровнополя и контрнаступление ВСУ: 489-й день войны
Президент наградил военных на южном направлении госнаградами
Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции на южном направлении, где поблагодарил и наградил украинских военных государственными наградами.
ВСУ продвигаются на всех направлениях, Украина укрепляет морскую пехоту — Зеленский
На всех направлениях украинские воины имели продвижение вперед — это счастливый день. Президент Владимир Зеленский, который посетил передовые позиции ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях, пожелал украинским военным побольше таких дней.
Об этом глава государства заявил в видеообращении. Он отметил, что Украина укрепляет морскую пехоту и все элементы Сил обороны — это обязательно.
США не имеют отношения к событиям в России — Байден
Президент США Джо Байден заявил, что еще слишком рано делать окончательные выводы относительно последствий событий, которые произошли в эти выходные на территории России, но пообещал поддерживать тесную координацию с союзниками и партнерами.
— Мы собираемся продолжать оценивать последствия событий этих выходных для России и Украины, но еще слишком рано делать окончательный вывод относительно того, куда это ведет, — сказал Байден во время выступления в Белом доме.
Байден сказал, что важно, чтобы США оставались тесно связанными с союзниками и партнерами, продолжая следить за ситуацией. Он считает, что союзникам и партнерами необходимо оставаться полностью скоординированными несмотря на то, что произойдет в дальнейшем.
Тела двух погибших в Бердянске подростков еще не передали родным — омбудсмен
Тела 16-летних патриотов Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, погибших в Бердянске, еще не вернули родным. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
— Нет, тела не передали (родным — Ред.). Я по тому каналу коммуникации, который у меня есть на Москалькову, официально обратился, чтобы она сделала все, чтобы тела ребят вернули родственникам, — сказал он.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко