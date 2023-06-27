Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 27.06.2023 – ситуація на фронті
Українські захисники дають відсіч російським окупантам, які й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.
Протягом доби там відбулось 38 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 27.06.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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