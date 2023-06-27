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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 27.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники дають відсіч російським окупантам, які й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби там відбулось 38 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 27.06.2023

Карта бойових дій 26 червня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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