Наступление РФ в направлении Марьинки, Стельмаховки, Богдановки было неудачным – Генштаб ВСУ
Российские оккупанты за прошедшие сутки провалили наступление сразу на четырех направлениях фронта.
Об этом сообщили 27 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Так, безуспешными для захватчиков были наступательные действия в направлении Стельмаховки на Купянском направлении.
Неудачными для россиян были наступательные действия в направлении Богдановки на Бахмутском направлении.
Не увенчалось успехом для армии РФ наступление в направлении Першотравневого на Авдеевском направлении.
Также провальными были наступательные действия в районе Марьинки на одноименном направлении.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг всеми силами пытается не допустить продвижения украинских войск.
Напомним, что 26 июня Силы обороны освободили село Ровнополь Донецкой области на Шахтерском направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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