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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Наступление РФ в направлении Марьинки, Стельмаховки, Богдановки было неудачным – Генштаб ВСУ

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты за прошедшие сутки провалили наступление сразу на четырех направлениях фронта.

Об этом сообщили 27 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, безуспешными для захватчиков были наступательные действия в направлении Стельмаховки на Купянском направлении.

Неудачными для россиян были наступательные действия в направлении Богдановки на Бахмутском направлении.

Не увенчалось успехом для армии РФ наступление в направлении Першотравневого на Авдеевском направлении.

Также провальными были наступательные действия в районе Марьинки на одноименном направлении.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг всеми силами пытается не допустить продвижения украинских войск.

Напомним, что 26 июня Силы обороны освободили село Ровнополь Донецкой области на Шахтерском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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