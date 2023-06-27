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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Наступ РФ у напрямку Мар’їнки, Стельмахівки, Богданівки був невдалим – Генштаб ЗСУ

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом минулої доби провалили наступ відразу на чотирьох напрямках фронту.

Про це 27 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, безуспішними для загарбників були наступальні дії в напрямку Стельмахівки на Куп’янському напрямку.

Невдалими для росіян були наступальні дії в напрямку Богданівки на Бахмутському напрямку.

Не увінчався успіхом для армії РФ наступ у напрямку Першотравневого на Авдіївському напрямку.

Так само провальними були наступальні дії в районі Мар’їнки на однойменному напрямку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках наразі ворог усіма силами намагається не допустити просування українських військ.

Нагадаємо, що 26 червня Сили оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області на Шахтарському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Юлія Захарченко
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