Пограничники пока не фиксируют строительства баз для вагнеровцев в Беларуси — Демченко

Украинские пограничники пока не наблюдают возможного строительства баз для российских военных или наемников на территории Беларуси.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он отметил, что ситуация на границе с Беларусью остается довольно напряженной, учитывая то, что эта страна продолжает поддерживать Россию в войне против Украины.

Непосредственно по линии украино-белорусской границы ситуация контролируемая. На территории Беларуси не наблюдается ни перемещения техники, ни живой силы российской или белорусской армий.

— Что касается сообщений о возможном строительстве баз для российских наемников, которые должны зайти или уже зашли на территорию Беларуси, в настоящее время мы такого не фиксируем. Конечно, исключать мы это (строительство, — Ред.) не можем, — заявил Андрей Демченко и отметил, что украинская разведка внимательно следит за ситуацией.

По информации пограничников, на территории Беларуси сейчас находится до 2 тыс. российских военных, которые и раньше находились там. Они привлечены к учениям на полигонах.

Переброска или же вывод дополнительных сил на территорию России на данный момент не фиксируется.

Андрей Демченко добавил, что в Беларуси Россия не имеет достаточно сил для повторного вторжения на территорию Украины, ведь имеющееся количество военных не позволяет им это сделать.

Ранее оппозиционные российские СМИ писали, что на территории Беларуси строят несколько новых лагерей для размещения вагнеровцев.

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