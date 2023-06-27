Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Світ
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

Пристанище вагнеровцев в Беларуси может оказаться для них ловушкой — ISW

Пристанище вагнеровцев в Беларуси может оказаться для них ловушкой — ISW
Фото: Getty Images

Размещение боевиков Вагнера на территории Беларуси может оказаться ловушкой для наемников.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, накануне российское оппозиционное издание Верстка сообщило, что белорусские власти строят несколько новых лагерей для размещения вагнеровцев в Беларуси. В Осиповичах Могилевской области уже ведется строительство базы площадью 24 тыс. кв. км для 8 тыс. боевиков группы Вагнера.

База в Осиповичах не представляет непосредственной угрозы для Украины, так как находится в 200 км от международной границы Беларуси с Украиной. Например, размещение вагнеровцев в Гомельской или Брестской областях на границе с Украиной было бы гораздо более тревожным.

Путин ранее заявил, что разрешает боевикам уехать в Беларусь и заверил, что сдержит свое обещание. Но, как считают аналитики, это обещание довольно сомнительно. Кремль, скорее всего, будет считать вагнеровцев, которые последуют за Пригожиным в Беларусь, предателями.

Читайте также
Выступление Путина лишь подтвердило, насколько он ничтожен: что диктатор сказал в обращении
кремль горить

Подразделения ЧВК Вагнера в Беларуси вряд ли смогут спрятаться от экстрадиции в Россию, например, если Путин откажется от своих слов и обвинит боевиков в государственной измене.

Ранее главарь Вагнера Евгений Пригожин прокомментировал свой неудачный бунт.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, для чего главарь ЧВК Вагнера хотел дойти до Москвы и что будет дальше происходить в России.

Источник: ISW
Беларусь, Владимир Путин, ЧВК Вагнера
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В ISW рассказали, почему Путин сейчас вряд ли будет заменять Шойгу
шойгу пригожин
Пригожин в Беларуси не обязательно является угрозой — Минобороны Германии
Борис Пісторіус
Германия готовится разместить около 4 тыс. военных в Литве – Писториус
Борис Пісторіус
Еще рано делать выводы о событиях в РФ, США не имеют к этому отношения — Байден
Пристанище вагнеровцев в Беларуси может оказаться для них ловушкой — ISW
Демонтаж путинской системы и передислокация войск: шесть версий мятежа Пригожина
Пригожин
Видео
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (27.06.2023)
Пристанище вагнеровцев в Беларуси может оказаться для них ловушкой — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (26.06.2023)
Пристанище вагнеровцев в Беларуси может оказаться для них ловушкой — ISW
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (26.06.2023)
Пристанище вагнеровцев в Беларуси может оказаться для них ловушкой — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (26.06.2023)
Пристанище вагнеровцев в Беларуси может оказаться для них ловушкой — ISW
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь