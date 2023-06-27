Пристанище вагнеровцев в Беларуси может оказаться для них ловушкой — ISW

Размещение боевиков Вагнера на территории Беларуси может оказаться ловушкой для наемников.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, накануне российское оппозиционное издание Верстка сообщило, что белорусские власти строят несколько новых лагерей для размещения вагнеровцев в Беларуси. В Осиповичах Могилевской области уже ведется строительство базы площадью 24 тыс. кв. км для 8 тыс. боевиков группы Вагнера.

База в Осиповичах не представляет непосредственной угрозы для Украины, так как находится в 200 км от международной границы Беларуси с Украиной. Например, размещение вагнеровцев в Гомельской или Брестской областях на границе с Украиной было бы гораздо более тревожным.

Путин ранее заявил, что разрешает боевикам уехать в Беларусь и заверил, что сдержит свое обещание. Но, как считают аналитики, это обещание довольно сомнительно. Кремль, скорее всего, будет считать вагнеровцев, которые последуют за Пригожиным в Беларусь, предателями.

Подразделения ЧВК Вагнера в Беларуси вряд ли смогут спрятаться от экстрадиции в Россию, например, если Путин откажется от своих слов и обвинит боевиков в государственной измене.

Ранее главарь Вагнера Евгений Пригожин прокомментировал свой неудачный бунт.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, для чего главарь ЧВК Вагнера хотел дойти до Москвы и что будет дальше происходить в России.

Источник : ISW

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.