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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Прикордонники поки що не фіксують будівництва баз для вагнерівців у Білорусі – Демченко

білоруські російські військові
Фото: Getty Images

Українські прикордонники поки що не спостерігають можливого будівництва баз для російських військових чи найманців на території Білорусі.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Він наголосив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається доволі напруженою з огляду на те, що ця країна продовжує підтримувати Росію у війні проти України.

Безпосередньо по лінії україно-білоруського кордону ситуація залишається контрольованою. На території Білорусі не спостерігається ні переміщення техніки, ні живої сили російської чи білоруської армій.

– Щодо повідомлень про можливе будівництво баз для російських найманців, які мають зайти чи вже зайшли на територію Білорусі, на цей час ми такого не фіксуємо. Звісно, виключати ми це (будівництво, – Ред.) не можемо, – заявив Андрій Демченко і наголосив, що українська розвідка уважно стежить за ситуацією.

За інформацією прикордонників, на території Білорусі зараз перебуває до 2 тис. російських військових, які й раніше перебували там. Вони залучені до навчань на полігонах.

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Перекидання або ж виведення додаткових сил на територію Росії на цю мить не фіксується.

Андрій Демченко додав, що у Білорусі Росія не має достатньо сил для повторного вторгнення на територію України, адже наявна кількість військових не дозволяє їм це зробити.

Раніше опозиційні російські ЗМІ писали, що на території Білорусі будують кілька нових таборів для розміщення вагнерівців.

Білорусь, Держприкордонслужба, ПВК Вагнера, Росія
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