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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ оставила в Черном море только четыре корабля – ВМС ВСУ

Кораблі РФ

Днем 27 июня в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля.

Ракетоносителей среди них, как и накануне, нет, отмечают в Военно-морских силах ВСУ.

Кстати, еще несколько часов назад в Черном море у РФ было семь кораблей.

В Азовском море так же, как и 26 июня, находится один вражеский корабль.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отмечает: хотя корабельная группировка РФ в Черном и Азовском морях пока достаточно скромна по сравнению с предыдущими днями, россияне продолжают следить за надводной ситуацией и заниматься разведкой.

А это свидетельствует о том, что враг предположительно готовит следующий удар. К тому же ракетоносителям достаточно два-три часа, чтобы вернуться на дежурство и нанести удар.

Учитывая это, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга просит украинцев не терять бдительность, несмотря на определенное спокойствие сегодня ночью.

– После массированных атак оккупанты обычно берут тактическую паузу для перепланировки своих действий. Но мощности у РФ еще есть, запасы пополнены, в частности дроновые. Так что массированные атаки, и не только ночные, будут повторяться, – отмечает Наталья Гуменюк.

К слову, в Средиземном море 27 июня продолжают дежурить до восьми кораблей РФ, среди которых один носитель Калибров общим залпом до четырех ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВМС ВСУ

Фото: Минобороны России

Азовське море, Кораблі, Середземне море, флот РФ, Черное море, Чорноморський флот РФ
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