РФ залишила в Чорному морі лише чотири кораблі – ВМС ЗСУ
Удень 27 червня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири ворожих кораблі.
Ракетоносіїв серед них, як і напередодні, немає, зазначають у Військово-морських силах ЗСУ.
До слова, ще кілька годин тому в Чорному морі РФ тримала сім кораблів.
В Азовському морі так само, як і 26 червня, перебуває один ворожий корабель.
Натомість керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк наголошує: хоч корабельне угруповання РФ в Чорному та Азовському морях наразі доволі скромне у порівнянні з попередніми днями, росіяни продовжують викривати надводну ситуацію та займатися розвідкою.
А це свідчить про те, що, імовірно, ворог готує наступний удар. До того ж, ракетоносіям достатньо дві-три години, аби повернулись на чергування й завдати удару.
З огляду на це, керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня просить українців не втрачати пильність, попри певний спокій сьогодні вночі.
– Після масованих атак окупанти зазвичай беруть тактичну паузу для перепланування своїх дій. Але потужності в РФ ще є, запаси поповнені, зокрема, дронові. Тож масовані атаки, і не лише нічні, повторюватимуться, – наголошує Наталія Гуменюк.
До слова, у Середземному морі 27 червня продовжують чергувати до восьми кораблів РФ, серед яких – один носій Калібрів загальним залпом до чотирьох ракет.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.
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Джерело: ВМС ЗСУ
Фото: Міноборони Росії
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