Rheinmetall поставить Україні 14 танків Leopard 2
Rheinmetall поставить Україні 14 бойових танків Leopard 2A4 від імені уряду Нідерландів.
Про це повідомляє видання Tagesschau.
У компанії не назвали суму, в яку Нідерландам обійдуться ці танки, але заявили, що вартість замовлення становить тризначне число мільйонів євро.
Нідерланди і Данія ще у квітні оголосили, що хочуть закупити танки разом.
Перший із 14 основних танків мають доставити в Україну в січні 2024 року, а решта бойових машин прибудуть протягом 2024 року.
Ще у квітні міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен та в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен оголосили про наміри поставити Україні бойові танки Leopard 2.
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