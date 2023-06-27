Rheinmetall поставить Україні 14 танків Leopard 2

Rheinmetall поставить Україні 14 бойових танків Leopard 2A4 від імені уряду Нідерландів.

Про це повідомляє видання Tagesschau.

У компанії не назвали суму, в яку Нідерландам обійдуться ці танки, але заявили, що вартість замовлення становить тризначне число мільйонів євро.

Нідерланди і Данія ще у квітні оголосили, що хочуть закупити танки разом.

Перший із 14 основних танків мають доставити в Україну в січні 2024 року, а решта бойових машин прибудуть протягом 2024 року.

Ще у квітні міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен та в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен оголосили про наміри поставити Україні бойові танки Leopard 2.

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