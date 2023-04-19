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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Шесть танков Leopard 2 уже направляются из Испании в Украину

Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Шесть танков Leopard 2, которые Испания пообещала передать Украине, прибыли в порт Сантандер в северной части страны.

Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что танки вместе с другой бронетехникой, предоставленной Испанией, будут готовы к отправке на передовую в Украине до конца месяца.

В соцсетях читатели публикуют фотографии танков на платформах перед погрузкой на корабли.

Напомним, накануне министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала, что ее страна отправит в Украину танки Leopard 2A4, и отметила, что доставка танков будет осуществляться морем и завершится до конца апреля. По ее словам, кроме танков, Украине также предоставят 20 бронетранспортеров.

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Испания, Война в Украине, Російська агресія, Танки для Украины
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