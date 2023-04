Шесть танков Leopard 2 уже направляются из Испании в Украину

Шесть танков Leopard 2, которые Испания пообещала передать Украине, прибыли в порт Сантандер в северной части страны.

Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что танки вместе с другой бронетехникой, предоставленной Испанией, будут готовы к отправке на передовую в Украине до конца месяца.

В соцсетях читатели публикуют фотографии танков на платформах перед погрузкой на корабли.

Spanish Leopard 2A4 tanks and M113 APCs reached the port of Santander in Spain. Destination Ukraine. pic.twitter.com/Yv22VYZh9b

— NOËL ???????? ???????? (@NOELreports) April 19, 2023