Россия обстреляла жилые районы Херсона: есть раненые

Россия снова обстреляла Херсон, в результате чего ранены двое мирных людей.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram.

– Сегодня днем под огнем были жилые районы города. Легкие ранения получила женщина. Ей оказали помощь на месте. В больницу доставлен 36-летний мужчина. У него поражение брюшной полости и плеча. Медработники оказывают ему необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Напомним, что ночью и утром 25 июня российские войска обстреливали жилые дома в Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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