Россия обстреляла жилые районы Херсона: есть раненые
Россия снова обстреляла Херсон, в результате чего ранены двое мирных людей.
Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram.
– Сегодня днем под огнем были жилые районы города. Легкие ранения получила женщина. Ей оказали помощь на месте. В больницу доставлен 36-летний мужчина. У него поражение брюшной полости и плеча. Медработники оказывают ему необходимую помощь, — говорится в сообщении.
Напомним, что ночью и утром 25 июня российские войска обстреливали жилые дома в Херсонской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко