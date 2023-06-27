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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Росія обстріляла житлові райони Херсона: є поранені

Вибух

Росія знову обстріляла Херсон, внаслідок чого поранено двох мирних людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.

– Сьогодні вдень під вогнем були житлові райони міста. Легкі поранення дістала жінка. Їй надали допомогу на місці. До лікарні доправлено 36-річного чоловіка. У нього ураження черевної порожнини та плеча. Медпрацівники надають йому необхідну допомогу, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що уночі та вранці 25 червня російські війська обстрілювали житлові будинки в Херсонській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Російська агресія, Херсон
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
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Росія обстріляла житлові райони Херсона: є поранені
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