Росія обстріляла житлові райони Херсона: є поранені
Росія знову обстріляла Херсон, внаслідок чого поранено двох мирних людей.
Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.
– Сьогодні вдень під вогнем були житлові райони міста. Легкі поранення дістала жінка. Їй надали допомогу на місці. До лікарні доправлено 36-річного чоловіка. У нього ураження черевної порожнини та плеча. Медпрацівники надають йому необхідну допомогу, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що уночі та вранці 25 червня російські війська обстрілювали житлові будинки в Херсонській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.
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