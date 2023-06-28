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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Директор завода в 28. Что известно о новом руководителе Укроборонпрома Сметанине

Директор завода в 28. Что известно о новом руководителе Укроборонпрома Сметанине

26 июня Кабмин утвердил на должность нового руководителя государственного концерна Укроборонпром Германа Сметанина. Что известно о нем — читайте в материале Фактов ICTV.

Биография Сметанина

Герман Сметанин после университета работал инженером-конструктором в харьковском КБ Морозова. За несколько лет он успевает поработать на Львовском бронетанковом заводе, директором по производству на заводе имени Малышева. В 28 лет он становится директором Харьковского бронетанкового завода, а спустя еще короткое время — гендиректором одного из промышленных гигантов, завода им. Малышева.

Стоит отметить, что Сметанину всего 31 год, но у него уже 9 лет производственного опыта.

Напомним, что 26 июня появилась неофициальная информация, что Кабмин  обнародовал решение о назначении Сметанина руководителем государственного концерна Укроборонпром, оно вступило в силу 28 июня.

Фото: armyfm.com.ua

Война в Украине, Украина, Укроборонпром
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