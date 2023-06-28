Не только Науседа: в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда
28 июня, в День Конституции Украины, в Киев с неанонсированным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда.
О визите главы Польши в Twitter сообщила его канцелярия.
Известно, что Анджей Дуда проведет переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Президенты Украины и Польши обсудят ситуацию на фронте, а также на оккупированной Запорожской АЭС.
Кроме того, лидеры стран намерены подготовиться к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.
Напомним, что 28 июня в Украину с необъявленным визитом прибыл и президент Литвы Гитанас Науседа.
Кроме участия в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции, глава Литвы собирается обсудить с Зеленским повестку саммита НАТО в Вильнюсе, вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, а также помощи Литвы и ЕС Украине.
Источник: Kancelaria Prezydenta
Фото: Kancelaria Prezydenta
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