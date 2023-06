В Киев с необъявленным визитом приехал президент Литвы

В среду, 28 июня, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба главы Литвы.

Указано, что Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины.

Кроме того, сегодня утром в Twitter литовский лидер сообщил, что Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине.

Lithuania has acquired two NASAMS launchers that will be transferred to Ukraine.

Air defense is key in ???????? fight against the aggressor.

Looking forward to more collective decisions on support to Ukraine at the #NATO summit in Vilnius.

Together until victory!

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2023