Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Зачем Пригожин уничтожил самолет и пять вертолетов во время “похода” на Москву — объяснил Игнат
На Украину надвигается циклон Lambert: какой будет погода
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Киев с необъявленным визитом приехал президент Литвы

В Киев с необъявленным визитом приехал президент Литвы
Фото: Getty Images

В среду, 28 июня, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба главы Литвы.

Указано, что Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины.

— Глава Литвы обсудит с Зеленским повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе в июле, а также вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, помощь Литвы и Европейского Союза Украине, — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня утром в Twitter литовский лидер сообщил, что Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине.

Науседа прибыл в Киев из Гааги, где вчера на встрече глав семи государств обсудил дальнейшую поддержку Украины. Из Киева президент Литвы отправится в Брюссель, где 29 июня начинается заседание саммита европейских лидеров.

Читайте также
Польша, Латвия и Литва призвали усилить восточный фланг НАТО из-за перемещения ЧВК Вагнера в Беларусь
Анджей Дуда

Война в Украине, Владимир Зеленский, Литва, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россияне за сутки построили переправу под Чонгарским мостом — разведка Британии
Чонгарський міст
Лукашенко публично унизил Путина и будет использовать ЧВК Вагнера для уменьшения давления РФ — ISW
Президент Білорусі Олександр Лукашенко
Главное событие контрнаступления еще впереди – Резников
Олексій Резніков
Наемники ЧВК Вагнера до сих пор находятся в Украине – Пентагон
В Киев с необъявленным визитом приехал президент Литвы
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 28.06.2023
карта бойових дій 26.06.2023
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Как выглядит дом из ящиков из-под Градов в деоккупированном селе Довгеньке в Харьковской области
В Киев с необъявленным визитом приехал президент Литвы
Вокруг следы крови: в Одесской области показали жуткие последствия атаки
В Киев с необъявленным визитом приехал президент Литвы
Невозможно ни воевать, ни лечиться: военных с инвалидностью не освобождают от службы
В Киев с необъявленным визитом приехал президент Литвы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (27.06.2023)
В Киев с необъявленным визитом приехал президент Литвы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь