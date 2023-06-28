В Киев с необъявленным визитом приехал президент Литвы

В среду, 28 июня, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба главы Литвы.

Указано, что Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины.

— Глава Литвы обсудит с Зеленским повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе в июле, а также вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, помощь Литвы и Европейского Союза Украине, — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня утром в Twitter литовский лидер сообщил, что Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине.

Lithuania has acquired two NASAMS launchers that will be transferred to Ukraine. Air defense is key in ???????? fight against the aggressor. Looking forward to more collective decisions on support to Ukraine at the #NATO summit in Vilnius. Together until victory! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2023

Науседа прибыл в Киев из Гааги, где вчера на встрече глав семи государств обсудил дальнейшую поддержку Украины. Из Киева президент Литвы отправится в Брюссель, где 29 июня начинается заседание саммита европейских лидеров.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.