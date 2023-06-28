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Удар по кафе в Краматорске. СБУ задержала агента РФ, который корректировал атаку

Удар по кафе в Краматорске. СБУ задержала агента РФ, который корректировал атаку
Фото: СБУ

Контрразведка СБУ по горячим следам задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанным корректировщиком оказался “расконсервированный” агент Главного управления Генштаба ВС РФ. 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе, и зафиксировать наличие там посетителей.

Для выполнения вражеского указания агент ГРУ осуществил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл российской военной разведке.

Получив эту информацию, российские захватчики осуществили огневое поражение кафе, в котором находились люди.

По данным следствия, вражеским агентом является житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.

— Ранее его дистанционно завербовало российское ГРУ, а во время полномасштабного вторжения “активировали” и дали задание собирать разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске, — говорится в сообщении.

Сейчас принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств преступления и привлечения фигуранта и других причастных лиц к ответственности.

— Агент РФ обязательно будет отвечать перед украинским судом. Но такое задержание — это еще и сигнал для всех остальных корректировщиков и предателей, которые работают на врага. Запомните — наказание неотвратимо! — подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Вечером 27 июня российские войска ударили по пиццерии в центре Краматорска.

28 июня из-под завалов разрушенного российской ракетой здания кафе деблокировали тела десяти человек.

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Донецкая область, Краматорск, СБУ
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