В сентябре праздновали бы 15-летие: что известно о погибших в Краматорске сестрах-близнецах

Среди погибших от ракетного удара по Краматорску 27 июня – 14-летние сестры-близнецы Юлия и Анна Аксенченко.

Гибель девочек подтвердили в управлении образования Краматорского горсовета.

– С грустью и невыносимой болью сообщаем о гибели двух сестер – Аксенченко Юлии и Анны, учениц Краматорской ООШ №24. Российская ракета остановила биение сердец двух ангелочков, – отмечают в управлении образования.

В этом году сестрички закончили восьмой класс, а 4 сентября должны были праздновать свое 15-летие.

– Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери, ведь смерть самых родных людей – большое испытание. В этот горький миг разделяем горе вашей семьи и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби, – выражают соболезнования родителям девочек педагоги города.

Напомним, что вечером 27 июня российские войска с разницей в 30 секунд ударили ракетами Искандер по пиццерии в центре Краматорска и по поселку Беленькое, что неподалеку.

Ударом полностью уничтожено здание пиццерии, повреждено 18 многоэтажек, 65 частных домов, пять школ, два детсада, торговый центр, гостиницу, админздание и рекреационное заведение.

По данным на эту минуту, жертвами ракетного удара стали девять человек. Кроме сестер Юлии и Анны Аксенченко, погибла также 17-летняя девушка, работавшая в заведении.

Данные по количеству раненых пока разнятся. Руководитель областной военной администрации Павел Кириленко сообщает о 44 раненых, ГСЧС Украины – о 56, Офис генпрокурора – о 60.

Среди пострадавших есть восьмимесячный младенец.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 490-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Управление образования Краматорского городского совета

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.