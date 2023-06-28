Удар по кафе у Краматорську. СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку
Контррозвідка СБУ по гарячих слідах затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Затриманим коригувальником виявився “розконсервований” агент Головного управління Генштабу ЗС РФ. 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе, і зафіксувати наявність там відвідувачів.
Для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.
Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.
За даними слідства, ворожим агентом є житель Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.
– Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення “активували” і дали завдання збирати розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську, – йдеться у повідомленні.
Наразі вживають комплексних заходів для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності.
– Агент РФ обов’язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання – це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте – покарання невідворотне! – наголосив очільник СБУ Василь Малюк.
Увечері 27 червня російські війська вдарили по піцерії в центрі Краматорська.
28 червня з-під завалів зруйнованої російською ракетою будівлі кафе деблокували тіла десяти осіб.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко