Удар по кафе у Краматорську. СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку

Контррозвідка СБУ по гарячих слідах затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Затриманим коригувальником виявився “розконсервований” агент Головного управління Генштабу ЗС РФ. 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе, і зафіксувати наявність там відвідувачів.

Для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.

Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.

За даними слідства, ворожим агентом є житель Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

– Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення “активували” і дали завдання збирати розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську, – йдеться у повідомленні.

Наразі вживають комплексних заходів для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності.

– Агент РФ обов’язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання – це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте – покарання невідворотне! – наголосив очільник СБУ Василь Малюк.

Увечері 27 червня російські війська вдарили по піцерії в центрі Краматорська.

28 червня з-під завалів зруйнованої російською ракетою будівлі кафе деблокували тіла десяти осіб.

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