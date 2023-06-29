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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 29.06.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На 491-е сутки полномасштабной войны тяжелые бои ведутся на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где российские оккупанты сосредоточивают основные усилия.

Карта боевых действий в Украине на 29.06.2023

Карта бойових дій 28 червня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
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