Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 29.06.2023 – ситуация на фронте
На 491-е сутки полномасштабной войны тяжелые бои ведутся на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где российские оккупанты сосредоточивают основные усилия.
Карта боевых действий в Украине на 29.06.2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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