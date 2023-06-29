Карта бойових дій на 29.06.2023 – ситуація на фронті

На 491-шу добу повномасштабної війни важкі бої точаться на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де російські окупанти зосереджують основні зусилля.

Карта бойових дій в Україні на 29.06.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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