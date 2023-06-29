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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 29.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На 491-шу добу повномасштабної війни важкі бої точаться на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де російські окупанти зосереджують основні зусилля.

Карта бойових дій в Україні на 29.06.2023

Карта бойових дій 28 червня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
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