Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС
Форма правления и неприкосновенность депутатов: ключевые изменения в Конституции Украины
Эксклюзив
Я кричала: Пожалуйста, останься дома! История женщины, которая потеряла мужа во время удара по ТЦ в Кременчуге
Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Конституция Украины потребует изменений после победы над РФ — Стефанчук

Конституция Украины потребует изменений после победы над РФ — Стефанчук
Фото: Офис президента

После победы Украины в российско-украинской войне будет необходимость во внесении изменений в Конституцию Украины.

Об этом в среду, 28 июня, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона Единые новости.

— После нашей общей победы, безусловно, возникнет необходимость пересмотра тех или иных положений (Конституции Украины, – Ред.). Например, я не уверен, что после победы Украины в Конституции Украины должно оставаться положение статьи 10, дающее приоритет для русского языка, — сказал он.

Он также не уверен в том, что должен оставаться целый ряд других положений, “являющихся результатом компромисса”.

Глава ВРУ добавил, что после победы Украины Конституции потребуется модернизация. При этом Стефанчук добавил, что о том, какой конкретно должна быть эта модернизация, станет понятно в результате открытой дискуссии после поражения официальной Москвы и победы Киева.

Напомним, 28 июня, в День Конституции Украины, была установлена памятная доска в честь выдающегося харьковчанина, украинского юриста и одного из авторов Конституции Василия Тация.

День Конституції, Конституция, Конституція України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Одному из авторов Конституции Василию Тацию установили мемориальную доску в Харьковском юридическом университете
Одному з авторів Конституції Василю Тацію встановили меморіальну дошку в Харківському юридичному університеті Ярослава Мудрого
Не только Науседа: в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда
Анджей Дуда в Києві 28 червня 2023
Форма правления и неприкосновенность депутатов: ключевые изменения в Конституции Украины
Конституція України
Нашей Конституции сегодня 27 лет: Зеленский поздравил украинцев с праздником
Володимир Зеленський
Децентрализация, суды и статус Крыма: в каких изменениях нуждается Конституция Украины
Конституція України
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.06.2023)
Конституция Украины потребует изменений после победы над РФ — Стефанчук
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.06.2023)
Конституция Украины потребует изменений после победы над РФ — Стефанчук
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.06.2023)
Конституция Украины потребует изменений после победы над РФ — Стефанчук
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (28.06.2023)
Конституция Украины потребует изменений после победы над РФ — Стефанчук
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь