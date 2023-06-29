Конституция Украины потребует изменений после победы над РФ — Стефанчук

После победы Украины в российско-украинской войне будет необходимость во внесении изменений в Конституцию Украины.

Об этом в среду, 28 июня, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона Единые новости.

— После нашей общей победы, безусловно, возникнет необходимость пересмотра тех или иных положений (Конституции Украины, – Ред.). Например, я не уверен, что после победы Украины в Конституции Украины должно оставаться положение статьи 10, дающее приоритет для русского языка, — сказал он.

Он также не уверен в том, что должен оставаться целый ряд других положений, “являющихся результатом компромисса”.

Глава ВРУ добавил, что после победы Украины Конституции потребуется модернизация. При этом Стефанчук добавил, что о том, какой конкретно должна быть эта модернизация, станет понятно в результате открытой дискуссии после поражения официальной Москвы и победы Киева.

Напомним, 28 июня, в День Конституции Украины, была установлена памятная доска в честь выдающегося харьковчанина, украинского юриста и одного из авторов Конституции Василия Тация.

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