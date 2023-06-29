Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Форма правління і недоторканність депутатів: ключові зміни в Конституції України
Ексклюзив
Я кричала: Будь ласка, лишися вдома! Історія жінки, що втратила чоловіка під час удару по ТЦ у Кременчуці
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Конституція України потребуватиме змін після перемоги над РФ – Стефанчук

Конституція України потребуватиме змін після перемоги над РФ – Стефанчук
Фото: Офіс президента

Після перемоги України в російсько-українській війні буде необхідність у внесенні змін до Конституції України.

Про це в середу, 28 червня, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Після нашої спільної перемоги, безумовно, виникне необхідність перегляду тих чи інших положень (Конституції України, – Ред.). Наприклад, я не впевнений, що після перемоги України в Конституції України має залишатися положення статті 10, яке дає пріоритет для російської мови, – сказав він.

Він також не впевнений у тому, що має залишатися ціла низка інших положень, “які є результатом компромісу”.

Голова ВРУ додав, що після перемоги України Конституція потребуватиме модернізації. При цьому Стефанчук додав, що про те, якою конкретно має бути ця модернізація, стане зрозуміло внаслідок відкритої дискусії після поразки офіційної Москви і перемоги Києва.

Нагадаємо, 28 червня, у День Конституції України, було встановлено пам’ятну дошку на честь видатного харків’янина, українського юриста й одного з авторів Конституції Василя Тація.

День Конституції, Конституція, Конституція України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Одному з авторів Конституції Василю Тацію встановили меморіальну дошку в Харківському юридичному університеті
Одному з авторів Конституції Василю Тацію встановили меморіальну дошку в Харківському юридичному університеті Ярослава Мудрого
Не лише Науседа: до Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда
Анджей Дуда в Києві 28 червня 2023
Форма правління і недоторканність депутатів: ключові зміни в Конституції України
Конституція України
Нашій Конституції сьогодні 27 років: Зеленський привітав українців зі святом
Володимир Зеленський
Децентралізація, суди та статус Криму: яких змін потребує Конституція України
Конституція України
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.06.2023)
Конституція України потребуватиме змін після перемоги над РФ – Стефанчук
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.06.2023)
Конституція України потребуватиме змін після перемоги над РФ – Стефанчук
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (28.06.2023)
Конституція України потребуватиме змін після перемоги над РФ – Стефанчук
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.06.2023)
Конституція України потребуватиме змін після перемоги над РФ – Стефанчук
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь