Конституція України потребуватиме змін після перемоги над РФ – Стефанчук

Після перемоги України в російсько-українській війні буде необхідність у внесенні змін до Конституції України.

Про це в середу, 28 червня, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Після нашої спільної перемоги, безумовно, виникне необхідність перегляду тих чи інших положень (Конституції України, – Ред.). Наприклад, я не впевнений, що після перемоги України в Конституції України має залишатися положення статті 10, яке дає пріоритет для російської мови, – сказав він.

Він також не впевнений у тому, що має залишатися ціла низка інших положень, “які є результатом компромісу”.

Голова ВРУ додав, що після перемоги України Конституція потребуватиме модернізації. При цьому Стефанчук додав, що про те, якою конкретно має бути ця модернізація, стане зрозуміло внаслідок відкритої дискусії після поразки офіційної Москви і перемоги Києва.

Нагадаємо, 28 червня, у День Конституції України, було встановлено пам’ятну дошку на честь видатного харків’янина, українського юриста й одного з авторів Конституції Василя Тація.

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