Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Зачем Пригожин уничтожил самолет и пять вертолетов во время “похода” на Москву — объяснил Игнат
Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС
Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Одному из авторов Конституции Василию Тацию установили мемориальную доску в Харьковском юридическом университете

Одному з авторів Конституції Василю Тацію встановили меморіальну дошку в Харківському юридичному університеті Ярослава Мудрого

В Харькове почтили память выдающегося харьковчанина, украинского юриста, одного из авторов Конституции Украины Василия Тация, установив на одном из корпусов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, который он долго возглавлял, мемориальную доску. Об этом сообщает Харьковская облгосадминистрация.

 — Имел честь быть лично знакомым с Василием Яковлевичем, всегда увлекался его преданностью науке и родному университету, всегда ценил его профессиональные и мудрые советы. Он оставил после себя огромное научное и педагогическое наследие, а его вклад в создание Конституции Украины – бесценный, — отметил присутствовавший на мероприятии начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Одному из авторов Конституции Василию Тацию установили мемориальную доску в Харьковском юридическом университете Ярослава Мудрого

Всю свою жизнь Василий Таций посвятил юридической науке, был академиком Национальной академии наук Украины, основателем и почетным президентом Национальной академии правовых наук Украины. Василий Таций серьезно занимался конституционным правом и был одним из авторов Конституции Украины. Кроме того, Василий Яковлевич сыграл важную роль в разработке современного уголовного законодательства Украины.

— Василий Яковлевич был тем идеологом, который вокруг себя сплотил круг единомышленников из ученых, народных депутатов, государственных деятелей, создавших конституцию, которая считается одной из лучших во всем мире, — отметил ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Анатолий Гетьман.

Автором скульптуры является народный художник Украины Катиб Мамедов.

Василий Таций ушел из жизни 28 сентября 2022 года в возрасте 82 лет.

Фото: Харьковская облгосадминистрация

День Конституції, Харьков
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Не только Науседа: в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда
Анджей Дуда в Києві 28 червня 2023
Форма правления и неприкосновенность депутатов: ключевые изменения в Конституции Украины
Конституція України
Децентрализация, суды и статус Крыма: в каких изменениях нуждается Конституция Украины
Конституція України
Затягивание времени, споры и компромиссы. Как создавали Конституцию Украины
Одному из авторов Конституции Василию Тацию установили мемориальную доску в Харьковском юридическом университете
Бомбардировщик Ту-22М3: почему он так опасен, главные характеристики
Бомбардувальник Ту-22М3
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.06.2023)
Одному из авторов Конституции Василию Тацию установили мемориальную доску в Харьковском юридическом университете
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.06.2023)
Одному из авторов Конституции Василию Тацию установили мемориальную доску в Харьковском юридическом университете
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.06.2023)
Одному из авторов Конституции Василию Тацию установили мемориальную доску в Харьковском юридическом университете
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (28.06.2023)
Одному из авторов Конституции Василию Тацию установили мемориальную доску в Харьковском юридическом университете
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь