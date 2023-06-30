Украина получит транш на $890 млн: МВФ завершил пересмотр программы

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил немедленное выделение второго транша 663,9 млн СПЗ (примерно $890 млн), который будет направлен на поддержку украинского бюджета.

Об этом говорится заявлении МВФ от 29 июня.

В релизе фонда в четверг отмечается, что “официальные органы добились значительного прогресса в выполнении своих обязательств” в рамках EFF, несмотря на сложные условия. Добавляется, что все применимые количественные критерии эффективности к концу апреля были выполнены, как и структурные контрольные показатели к концу июня, которые сохраняют высокую приверженность программе.

В то же время в МВФ отметили, что для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в предстоящий сложный период необходимы устойчивая ответственность и импульс реформ.

— Это охватывает поддержание прочной базы налоговых поступлений (в частности, путем воздержания от мер, которые могут подорвать налоговую базу), поддержку устойчивой дезинфляции и стабильности обменного курса, поддержание здорового банковского сектора и продвижение важнейших реформ управления и борьбы с коррупцией, в частности по декларированию активов, финмониторинга и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), — уточняется в релизе.

МВФ добавил, что также крайне важно, чтобы внешнее финансирование бюджета и проектов реконструкции продолжалось на льготных условиях, совместимых с финансовой и долговой устойчивостью.

— Указывается, что в сфере налогово-бюджетной политики усилия также должны быть сосредоточены на разработке Национальной стратегии доходов (НСД), которая закрепит столь необходимую мобилизацию доходов для поддержки реконструкции и социальных расходов. “Восстановление правовой базы для подготовки среднесрочного бюджета, доверия к бюджету и управления долгом также имеет решающее значение в сочетании с мерами по повышению финансовой прозрачности и укрепления управления государственными инвестициями, — отметил Фонд.

В МВФ констатировали, что внешняя поддержка бюджета по-прежнему будет составлять основную часть бюджетного финансирования, хотя мобилизация внутреннего финансирования наряду с отказом от эмиссии по-прежнему важна.

В Фонде говорят, что в дополнение к взятому в марте 2023 года Группой кредиторов Украины (ГКУ) обязательству по реструктуризации части официального долга, по оценке персонала Фонда, существует процесс урегулирования внешней коммерческой задолженности, который заслуживает доверия.

В МВФ также отметили, что программа направлена на дальнейшую поддержку устойчивой дезинфляции и стабильности обменного курса, в том числе и за счет поддержания адекватного уровня валютных резервов при условии разумного управления избытком ликвидности военного времени.

— Как только позволят условия, программа поддержит переход к более гибкому обменному курсу, дальнейшее ослабление валютного контроля и возвращение к системе таргетирования инфляции, — говорится в сообщении без какой-либо конкретизации сроков.

Также эксперты Фонда призвали сохранять бдительность в отношении финансового сектора, учитывая то, что реальное состояние банковской системы остается непонятным, а риски дальнейших потрясений, включая национализацию банков, сохраняются.

По заявлению МВФ, диагностика банков, реформа банковского надзора, управление государственными банками и планирование на случай непредвиденных обстоятельств остаются высокими приоритетами.

Фонд также подчеркнул важность реформ в сфере управления и борьбы с коррупцией, необходимых для быстрого восстановления уровня жизни населения и прокладывания пути к вступлению в ЕС, а также укрепления общественного доверия и доверия доноров, в частности в послевоенный период.

— Также будет важно придерживаться комплексной стратегии критически важных расходов во время восстановления и реконструкции, в частности на энергию и закупки, — добавили в МВФ.

Напомним, четырехлетний пакет финансирования Украины на $15,6 млрд был одобрен Исполнительным советом МВФ, чтобы помочь государству удовлетворить неотложные финансовые потребности из-за вторжения России.

В течение 2023 года Украина имеет возможность получить от МВФ три транша на общую сумму $4,5 млрд.

Международным валютным фондом было обнародовано 19 структурных ориентиров, которые Украина обязалась выполнить в рамках программы сотрудничества, чтобы получить уже указанные $15,6 млрд.

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