Україна отримає транш на $890 млн: МВФ завершив перегляд програми

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України і схвалила негайне виділення другого траншу у 663,9 млн СПЗ (приблизно $890 млн), який буде спрямовано на підтримку українського бюджету.

Про це йдеться у заяві МВФ від 29 червня.

У релізі фонду в четвер наголошується, що “офіційні органи домоглися значного прогресу у виконанні своїх зобов’язань” у межах EFF, попри складні умови. Додається, що усі застосовні кількісні критерії ефективності до кінця квітня були виконані, як і структурні контрольні показники до кінця червня, які зберігають високу прихильність програмі.

Водночас у МВФ зазначили, що для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності в майбутній складний період необхідні стійка відповідальність та імпульс реформ.

– Це охоплює підтримання міцної бази податкових надходжень (зокрема, шляхом утримання від заходів, які можуть підірвати податкову базу), підтримку стійкої дезінфляції та стабільності обмінного курсу, підтримання здорового банківського сектору і просування найважливіших реформ управління та боротьби з корупцією, зокрема щодо декларування активів, фінмоніторингу та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), – уточнюється в релізі.

МВФ додав, що також вкрай важливо, щоби зовнішнє фінансування бюджету і проєктів реконструкції тривало на пільгових умовах, сумісних із фінансовою і борговою стійкістю.

– Вказується, що у сфері податково-бюджетної політики зусилля також мають бути зосереджені на розробці Національної стратегії доходів (НСД), яка закріпить таку необхідну мобілізацію доходів для підтримки реконструкції та соціальних витрат. Відновлення правової бази для підготовки середньострокового бюджету, довіри до бюджету та управління боргом також має вирішальне значення в поєднанні із заходами щодо підвищення фінансової прозорості та зміцнення управління державними інвестиціями, – зазначив Фонд.

В МВФ констатували, що зовнішня підтримка бюджету, як і раніше, становитиме основну частину бюджетного фінансування, хоча мобілізація внутрішнього фінансування поряд з відмовою від емісії, як і раніше, є важливою.

У Фонді кажуть, що на додаток до взятого в березні 2023 року Групою кредиторів України (ГКУ) зобов’язання щодо реструктуризації частини офіційного боргу, за оцінкою персоналу Фонду, спостерігається процес врегулювання зовнішньої комерційної заборгованості, який заслуговує на довіру.

У МВФ також наголосили, що програма спрямована на подальшу підтримку стійкої дезінфляції та стабільності обмінного курсу, зокрема й за рахунок підтримання адекватного рівня валютних резервів за умови розумного управління надлишком ліквідності воєнного часу.

– Щойно дозволять умови, програма підтримає перехід до гнучкішого обмінного курсу, подальше ослаблення валютного контролю та повернення до системи таргетування інфляції, – йдеться у повідомленні без будь-якої конкретизації термінів.

Також експерти Фонду закликали зберігати пильність щодо фінансового сектору, з огляду на те, що реальний стан банківської системи залишається незрозумілим, а ризики подальших потрясінь, включно з націоналізацією банків, зберігаються.

За заявою МВФ, діагностика банків, реформа банківського нагляду, управління державними банками та планування на випадок непередбачених обставин залишаються високими пріоритетами.

Фонд також наголосив на важливості реформ у сфері управління та боротьби з корупцією, необхідних для швидкого відновлення рівня життя населення і прокладання шляху до вступу в ЄС, а також зміцнення суспільної довіри та довіри донорів, зокрема в післявоєнний період.

– Також буде важливо дотримуватися комплексної стратегії критично важливих видатків під час відновлення і реконструкції, зокрема на енергію та закупівлі, – додали у МВФ.

Нагадаємо, чотирьохрічний пакет фінансування України на $15,6 млрд був схвалений Виконавчою радою МВФ, аби допомогти державі задовольнити нагальні фінансові потреби через вторгнення Росії.

Протягом 2023 року Україна має можливість отримати від МВФ три транші на загальну суму $4,5 млрд.

Міжнародним валютним фондом було оприлюднено 19 структурних орієнтирів, які Україна зобов’язалась виконати в рамках програми співпраці, щоб отримати вже зазначені $15,6 млрд.

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