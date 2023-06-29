Мэр Николаева призвал горожан иметь пятидневный запас еды и воды на случай теракта на ЗАЭС

Жителям Николаева следует иметь пятидневный набор питания и воды на случай, если российские оккупанты взорвут Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии изданию ПН.

По его словам, вопрос эвакуации населения в случае подрыва Запорожской АЭС сейчас обсуждается на уровне государства.

— Сейчас готовятся действия, которые нужно сделать, учитывая то, какой может быть уровень радиации. Направление эвакуации будет зависеть от розы ветров, если такой взрыв произойдет. Зная уровень подготовки операций россиян, они будут готовиться (к подрыву Запорожской АЭС, — Ред.), даже если ветер будет в направлении России, — отметил он.

Городской голова Николаева добавил, что в случае эвакуации власти города будут заниматься вывозом людей в глобальный пункт эвакуации, а в случае опасности все необходимые действия будут объявлены централизованно.

— Но уже сегодня можно сказать горожанам, что они должны иметь пятидневный набор питания и воды на всякий случай. Это уже можно готовить, чтобы он всегда был, — добавил он.

Расстояние Запорожская АЭС — Николаев

От Николаева ЗАЭС находится на расстоянии 200 км.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что делать в случае подрыва Россией Запорожской АЭС.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, еще 20 июня руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что российские военные дополнительно заминировали охладитель на ЗАЭС.

Уже 22 июня президент Владимир Зеленский отмечал, что Российская Федерация рассматривает очередной террористический акт с выбросом радиации на оккупированной Запорожской АЭС, а сами россияне, по словам президента, подготовили для реализации теракта все необходимое.

Параллельно с заявлением президента выступил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который назвал ситуацию на захваченной ЗАЭС “крайне нестабильной”.

Впоследствии о ситуации на Запорожской АЭС снова сказал ГУР МО Буданов, по словам которого, оккупанты уже завершили подготовку к теракту на Запорожской АЭС.

Запорожская ОГА сообщала, что в Запорожье будут проведены специальные учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Верховная Рада Украины призвала мировое сообщество действовать, чтобы предотвратить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции и противодействовать ядерному шантажу Российской Федерации.

Фото: Энергоатом

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