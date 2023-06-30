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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україна почала навчання на випадок аварії на ЗАЕС: у яких областях можуть евакуювати 300 тис. людей

Запорізька АЕС

В Україні розпочалися масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій АЕС.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, до навчань залучено відповідні служби центрального, регіонального та місцевого значення.

Експертами НАЕК Енергоатом було розроблено кілька сценаріїв можливого розвитку подій на ЗАЕС, які будуть відпрацьовані.

– Головне завдання навчань – відпрацювати протоколи спільних дій усіх відповідних служб для оперативного реагування та мінімізації наслідків у разі можливого теракту на ЗАЕС, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Навчальні заходи відбуваються на території Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей.

У цих областях, за найгіршого сценарію, можуть евакуювати близько 300 тис. людей. Саме для такої кількості опрацьовують шляхи евакуації.

Своєю чергою перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров повідомив, що жителі 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС отримали препарати йоду, але профілактично приймати їх не потрібно.

– Населення в радіусі 50 кілометрів навколо станції заздалегідь отримало препарати йоду. Але без інформування про необхідність їхнього вживання жодних препаратів приймати не слід, оскільки реактори зупинено, тож ймовірність викиду йоду є мінімальною, – сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.

Дубров наголосив, що рекомендації щодо застосування препаратів йоду буде надано в разі небезпеки.

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