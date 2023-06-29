Залп – до восьми Калибров: РФ вывела ракетоноситель в Черное море
29 июня россияне вывели на боевое дежурство в Черное море один носитель крылатых ракет Калибр.
Общий залп может составить до восьми ракет, отмечают в Военно-морских силах ВСУ.
Кроме этого ракетоносителя, в Черном море находится еще четыре вражеских корабля.
Стоит отметить, что еще утром там так же дежурили пять кораблей, однако ракетоносителей среди них не было.
В Азовском море по сравнению с прошлым днем кораблей стало меньше. Теперь их там два, а не три, как накануне.
В Средиземном море корабельная группировка врага за сутки не изменилась.
29 июня там также до восьми вражеских кораблей, среди которых ракетоноситель, снаряженный около 16 Калибрами.
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Источник: ВМС ВСУ
Фото: Минобороны России
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