Залп – до восьми Калибров: РФ вывела ракетоноситель в Черное море

29 июня россияне вывели на боевое дежурство в Черное море один носитель крылатых ракет Калибр.

Общий залп может составить до восьми ракет, отмечают в Военно-морских силах ВСУ.

Кроме этого ракетоносителя, в Черном море находится еще четыре вражеских корабля.

Стоит отметить, что еще утром там так же дежурили пять кораблей, однако ракетоносителей среди них не было.

В Азовском море по сравнению с прошлым днем кораблей стало меньше. Теперь их там два, а не три, как накануне.

В Средиземном море корабельная группировка врага за сутки не изменилась.

29 июня там также до восьми вражеских кораблей, среди которых ракетоноситель, снаряженный около 16 Калибрами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.

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Источник: ВМС ВСУ

Фото: Минобороны России

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