Залп – до восьми Калібрів: РФ вивела ракетоносій у Чорне море

29 червня росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море один носій крилатих ракет Калібр.

Загальний залп може становити до восьми ракет, зазначають у Військово-морських силах ЗСУ.

Крім цього ракетоносія, у Чорному морі перебуває ще чотири ворожі кораблі.

Варто зауважити, що ще вранці там чергували також п’ять кораблів, однак ракетоносіїв серед них не було.

В Азовському морі у порівнянні з минулим днем кораблів поменшало. Тепер їх там два, а не три, як напередодні.

У Середземному морі корабельне угруповання ворога за добу не змінилось.

29 червня там так само до восьми ворожих кораблів, серед яких ракетоносій, споряджений близько 16 Калібрами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

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