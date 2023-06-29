Залп – до восьми Калібрів: РФ вивела ракетоносій у Чорне море
29 червня росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море один носій крилатих ракет Калібр.
Загальний залп може становити до восьми ракет, зазначають у Військово-морських силах ЗСУ.
Крім цього ракетоносія, у Чорному морі перебуває ще чотири ворожі кораблі.
Варто зауважити, що ще вранці там чергували також п’ять кораблів, однак ракетоносіїв серед них не було.
В Азовському морі у порівнянні з минулим днем кораблів поменшало. Тепер їх там два, а не три, як напередодні.
У Середземному морі корабельне угруповання ворога за добу не змінилось.
29 червня там так само до восьми ворожих кораблів, серед яких ракетоносій, споряджений близько 16 Калібрами.
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Джерело: ВМС ЗСУ
Фото: Міноборони Росії
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