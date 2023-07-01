Оккупанты могут дистанционно подорвать ЗАЭС после передачи ее под контроль МАГАТЭ – Зеленский

Страна-агрессор РФ имеет план дистанционного подрыва Запорожской атомной электростанции. Совершить такой взрыв оккупанты могут уже после передачи контроля над АЭС Украине и МАГАТЭ.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанским СМИ. Он ссылался на данные украинской разведки.

По его словам, оккупанты понимают, что украинская армия не стреляет по станции, а потому они “не могут просто искусственно произвести выброс”. В связи с этим агрессор ищет “формат и момент” для возможного теракта на ЗАЭС и выброса радиации.

Зеленский предупредил, что даже если мировому сообществу удастся повлиять на Россию, чтобы она передала станцию под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), угрозы не исчезнут.

– В момент передачи станции МАГАТЭ нужны силы, средства, люди, которые будут проверять АЭС. Потому что мы уверены, что будут передавать с заминированными элементами. Мы точно знаем, что Россией рассматривался как один из планов, что потом, когда станцию передадут нам, дистанционно совершить какой-то подрыв для выброса, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что даже когда оккупанты передадут атомную электростанцию, МАГАТЭ должно “все четко и детально проверять”, а также предупредить РФ, что “мы знаем о ваших возможных планах, и это очень опасно для мира”.

Президент отметил, что РФ планирует осуществить выброс радиации на ЗАЭС, чтобы остановить продвижение украинской армии и деоккупацию территорий, “чтобы был замороженный конфликт”.

– Это их главная стратегическая идея. Им сейчас нужно время, чтобы усилить свою армию людьми, оружием. Чтобы потом, когда они будут готовы, снова прийти, оккупировать нас и убить, стереть с лица земли, – объяснил Зеленский.

По информации украинской стороны, на Запорожской АЭС сейчас находятся около 500 российских оккупантов с оружием. На территории станции есть и тяжелое вооружение.

Рашисты оказывают давление на украинских специалистов: вывезли их детей на территорию РФ и шантажируют ими. Дети фактически стали живыми заложниками, чтобы персонал АЭС продолжал там работать, не передавал информацию украинской стороне и следовал указаниям оккупантов.

Как известно, в Украине начались масштабные учения по преодолению последствий возможного теракта на Запорожской АЭС. Жители 50-километровой зоны вокруг станции получили препараты йода, но профилактически принимать их не нужно.

Источник : Офис президента

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