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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупанти можуть дистанційно підірвати ЗАЕС після передачі її під контроль МАГАТЕ – Зеленський

Запорізька АЕС
Фото: Факти ICTV

Країна-агресор РФ має план дистанційного підриву Запорізької атомної електростанції. Вчинити такий вибух окупанти можуть вже після передачі контролю над АЕС Україні та МАГАТЕ.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтервʼю іспанським ЗМІ. Він посилався на дані української розвідки.

За його словами, окупанти розуміють, що українська армія не стріляє по станції, а тому вони “не можуть просто штучно зробити викид”. Тож агресор шукає “формат і момент” для можливого теракту на ЗАЕС та викиду радіації.

Зеленський попередив, що навіть якщо світовій спільноті вдасться вплинути на Росію, щоб вона передала станцію під контроль Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), загрози не зникнуть.

– У момент передачі станції МАГАТЕ потрібні сили, засоби, люди, які будуть перевіряти АЕС. Тому що ми впевнені, що будуть передавати із замінованими елементами. Ми точно знаємо, що Росією розглядався як один із планів, що потім, коли станцію передадуть нам, дистанційно зробити якийсь підрив для викиду, – наголосив Зеленський.

Він додав, що навіть коли окупанти передадуть атомну електростанцію, МАГАТЕ повинно “все чітко й детально перевіряти”, а також попередити РФ, що “ми знаємо про ваші ймовірні плани, і це дуже небезпечно для світу”.

Президент зазначив, що РФ планує здійснити викид радіації на ЗАЕС, щоб зупинити просування української армії та деокупацію територій, “щоб був заморожений конфлікт”.

– Це їхня головна стратегічна ідея. Їм зараз потрібен час, щоб посилити свою армію людьми, зброєю. Щоб потім, коли вони будуть готові, знову прийти, окупувати нас і вбити, стерти з лиця землі, – пояснив Зеленський.

За інформацією української сторони, на Запорізькій АЕС зараз перебувають близько 500 російських окупантів зі зброєю. На території станції є й важке озброєння.

Рашисти чинять тиск на українських фахівців: вивезли їхніх дітей на територію РФ і шантажують ними. Діти фактично стали живими заручниками, щоб персонал АЕС продовжував там працювати, не передавав інформацію українській стороні та виконував вказівки окупантів.

Як відомо, в Україні розпочалися масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій АЕС. Жителі 50-кілометрової зони навколо станції отримали препарати йоду, але профілактично приймати їх не потрібно.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗАЕС, Російська агресія
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