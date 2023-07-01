Могут сбросить облученную воду в Каховское водохранилище: аналитики оценили способность РФ взорвать ЗАЭС

Маловероятно, что российские войска совершат теракт на Запорожской атомной электростанции, однако опыт с Каховской гидроэлектростанцией свидетельствует о том, что оккупанты могут прибегнуть и к подрыву ЗАЭС.

Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете они отмечают, что Москва будет использовать шантаж и угрозы теракта для остановки контрнаступления ВСУ и ограничения поддержки Украины накануне саммита НАТО 11 июля.

— Российские силы не смогут контролировать последствия преднамеренного радиационного инцидента на ЗАЭС. Это может еще больше ухудшить способность России закрепить свою оккупацию Юга Украины, оставив районы непригодными для жизни, — считают эксперты.

Аналитики не исключают теракт РФ на Запорожской АЭС. Они отмечают, что российские войска могут осуществить несколько радиологических техногенных инцидентов на ЗАЭС. Некоторые из них станут более серьезными, чем другие.

В то же время армия может сбросить облученную воду с Запорожской АЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать ВСУ перейти через осушенную территорию.

Оккупационные силы могут попытаться создать радиоактивный шлейф, чтобы покрыть большую территорию на юге Украины. Вероятно, больше всего он коснется и войск РФ на ВОТ.

Не исключается, что оккупанты совершат техногенную аварию, которая создаст меньший радиологический радиус, направленный на предотвращение контрнаступления ВСУ рядом с Энергодаром.

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